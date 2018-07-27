РИАМО - 27 июл. В подмосковных Люберцах на 27-ом километре Новорязанского шоссе в районе поселка Мирный столкнулись шесть автомобилей, в дорожной аварии погибли четыре человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

27 июля в 00:40 от дежурного ЕДДС Люберцы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

«В результате грубого нарушения правил дорожного движения водитель автомобиля КамАЗ совершил выезд на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение шести автомобилей: ВАЗ 2109, Газель Next, Citroen Berlingo, Volkswagen Touareg, мусоровоз КамАЗ и Chevrolet Orlando», – говорится в сообщении.

В результате аварии произошло возгорание автомобиля ВАЗ 2109, в котором погибли четыре человека.

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