РИАМО - 27 июл. Без вести пропавший в Москве 11-летний мальчик найден живым на дороге в подмосковном Ступине, его передали медикам, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«Благодаря слаженной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников столичной полиции и группы волонтеров в кратчайшие сроки 11-летний ребенок был обнаружен на дороге в Ступине Московской области», – говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок передан медикам, которые оценят его состояние здоровья.

Следователям предстоит установить причины и условия, способствовавшие самовольному уходу ребенка из семьи.

Ранее по факту пропажи 11-летнего ребенка в Москве возбудили уголовное дело по статье «Убийство».