РИАМО - 27 июл. Жители столицы теперь могут получать push-уведомления о статусах предоставления госуслуг в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», сообщается в пятницу на официальном сайте мэра города.

«Центр уведомлений» — это новый сервис, где можно посмотреть сообщения о разных этапах оказания той или иной услуги, начиная от регистрации обращения и заканчивая ее выполнением. Кроме информации об электронных услугах, которые получают через портал мэра Москвы, можно настроить и другие уведомления. Данная возможность предусмотрена в разделе «Профиль» мобильного приложения», — сказал руководитель проекта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий города Москвы Олег Филимонов.

Он добавил, что в разделе «Подписки» сервиса «Центр уведомлений» можно будет получать, например, информацию о новых начислениях за ЖКУ, графике отключения горячей воды или времени прихода ребенка в школу и выхода из нее. При желании всю историю уведомлений можно стереть

Список электронных услуг на mos.ru, которые упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, получение полезной информации, оформление или подачу документов, оплату счетов, постоянно обновляется.