РИАМО - 27 июл. В Московской области за прошедшие сутки произошло пять возгораний, к их тушению привлекалось почти 40 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – пять. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 36 человек, 12 единиц техники», – говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 18 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«27 июля на территории Московской области прогнозируется преобладание третьего класса пожарной опасности, четвертый класс – на территории городских округов Егорьевск и Луховицы. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», – дополняется в сообщении.