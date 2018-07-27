РИАМО - 27 июл. В Москве и в Подмосковье в пятницу ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня, 27 июля, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами, а максимальная температура воздуха при переменной облачности повысится до 28 – 30 градусов в Москве и до 25 – 30 – по области», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха окажется на 6 градусов выше климатической нормы. Геомагнитный фон в пятницу ожидается слабовозмущенный.

«Погода будет комфортной для метеозависимых людей. Уменьшится влажность воздуха, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Но высокая температура воздуха и рост атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонных к гипертонии, перенесших сосудистые катастрофы», – добавляют синоптики.