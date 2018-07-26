РИАМО - 26 июл. Собственника земельного участка в новой Москве, на котором проходят съемки телепрограммы «Дом-2», заранее уведомили об изъятии земель, сообщает в четверг РИА Новости.

Ранее в некоторых СМИ появилась информаци о том, что запланирован снос съемочной площадки «Дома-2» под названием «Поляна», которая располагается около поселка Летова Роща в новой Москве, для строительства дороги из Саларьево в Марьино.

«Единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании «ЕТК-Инвест». Ее собственник был уведомлен о необходимости изъятия земли для госнужд в установленном законом порядке», — сказал представитель пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

По его словам, данную дорогу проектировали так, чтобы «не затронуть ни одного жилого объекта».

Как утверждают СМИ, фирма «ЕТК-Инвест» приобрела 2,9 гектара земли в новой Москве для съемок проекта «Дом-2».

Популярный телепроект «Дом-2» запустился в 2004 году.