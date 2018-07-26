РИАМО - 26 июл. Делегация Московской области посетила самый крупный в Европе технопарк по индустриальной переработке промышленных, опасных и других видов отходов Remondis в немецком городе Люнен, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В составе подмосковной делегации в Германию прибыли представители федеральных и региональных СМИ, а также члены муниципальных общественных палат Воскресенского района и Наро-Фоминского городского округа, совета депутатов Наро-Фоминского округа и Солнечногорского района Подмосковья, представители общественных организаций и экоактивисты.

В рамках экскурсии по самому крупному в мире предприятию рециклинга Remondis членам делегации показали основные предприятия технопарка: линии компостирования органических отходов, переработки гипса, отходов животного происхождения; завод по производству биодизеля; линии термопереработки и утилизации промышленных и опасных отходов, переработки шлаков металлургических предприятий. Также делегация посетила завод вторичной переработки старых электроприборов, территорию строящегося завода компостирования и предприятия компании-оператора по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов WBL.

«Технопарк расположен на 230 гектарах территории бывшего крупного комбината алюминия, чья мельница используется компанией до сих пор. На предприятии в Люнене трудятся 1,4 тысячи сотрудников. Здесь есть собственная водонапорная башня, пожарная служба, которая также выполняет работу и в городе Люнене», - сообщила директор по связям с общественностью компании Карина Холсчер.

По ее словам, в технопарк ежегодно поступает около 60 тысяч тонн металла, который сортируется и измельчается, в результате чего выходит 6 тысяч тонн чистого продукта, который металлургические предприятия получают обратно. Инертные массы остатков переработки смешиваются с золой и заворачиваются на городском полигоне.

Также в технопарк с действующих на буром угле электростанций ежегодно привозится около 350 тысяч тонн гипса, который подлежит обработке. Через несколько лет такие электростанции планируется закрыть. Обработанный гипс используется для стройсмесей, вяжущих материалов, удобрений, бетона, даже в зубоврачебной медицине.

«На территории технопарка ведется утилизация умерших больных животных с фермерских хозяйств, остатков мяса. Материал очищается, стерилизуется, при этом в процессе переработки отделяются жиры на производство биодизеля. Измельченная масса отправляется на мусоросжигательный завод. Сюда поставляется около 62 тысяч тонн такого материала в год», - сказала Холсчер.

Она добавила, что завод технопарка формирует компост с учетом пожеланий жителей города и фермеров. Сейчас Remondis вместо старого завода компостирования строит новую линию, на которой будет использовано новейшее оборудование для обработки 75 тысяч тонн биоотходов. Благодаря данным работам отделяется топливо для электростанций, работающих на биомассе. Новая линия позволит из биомасс выделять биодизель, который будет продаваться в Нидерланды и Францию.

«Также проводится переработка химических отходов, в результате которой производятся вещества, применяемые для очистки сточных вод и как белая краска-пигмент при производстве высококачественной гладкой бумаги. Здесь же проводится перегрузка, сортировка опасных медицинских отходов различных классов под сжигание и переработку. В технопарк ежегодно поступает 154 тысячи тонн дерева, в дальнейшем реализуемого для ДСП, а щепа от него отправляется на электростанцию и обеспечивает энергией 53 тысячи квартир и домохозяйств», - сказала Холсчер.

По ее словам, также на производстве уже 40 лет перерабатывают пластик, а в дальнейшем планируют перерабатывать и пенопласт.

«Ежедневно регенерируем 120 тысяч тонн сырья из отходов, при этом экономим первичные природные ресурсы. Металлолом, макулатуру и электроприборы перерабатываем, сохраняя дерево, металлы и так далее. Ежегодно проводим обучение для различных категорий граждан. Всей нашей деятельностью мы способствуем сбережению 480 тысяч тонн диоксида углерода в год, сокращению эмиссий», - отметила Холсчер.

Она добавила, что в технопарке крупные и малые бытовые приборы проходят стадии измельчения и сортировки, затем переработку, полимеры очищаются и измельчаются, здесь создаются компосты для сельского хозяйства, экологически чистый дизель. В технопарк каждый день поступает 1 тысяча телевизоров и 1,2 тысячи холодильников, которые сортируются, измельчаются, разделяется на пластик, металл и даже драгметаллы.

Технопарк занимается рециклингом и переработкой мусора, который собирается и доставляется оператором, и генерирует большое количество ценного сырья. Компания Remondis представлена в 34 странах, на ее предприятиях трудятся 33 тысячи человек. Есть три основных дочерних предприятия и 800 филиалов по всему миру. Компания по своей деятельности занимает 4-5 место в мире.

Как добавила гендиректор Remondis в России Светлана Бигессе, компания работает в РФ восемь лет и успешно реализует проект раздельного сбора мусора по немецким технологиям на всех контейнерных площадках в городе Саранске Республики Мордовия. Несмотря на то, что в России на сегодняшний день отсутствует система финансирования раздельного сбора, в 2018 году компания начала работать в качестве регионального оператора по обращению с отходами и отвечать по данному статусу за сбор, переработку и утилизацию всех отходов на территории республики.

Remondis в России планирует инвестировать средства в мусоросортировочную линию и строительство нового современного полигона и в дальнейшем реализовывать более глубокую переработку отходов в компост, биотопливо и так далее.

«В Люнене проживает порядка 90 тысяч человек, при этом установлено 72 тысячи контейнеров объемом до 240 кубометров для бумаги, пластика, биомусора, бытовых отходов. Мусор вывозится по графику от 7 до 14 дней. Также в городе 250 огромных контейнеров для стекла и 150 контейнеров для текстиля», - сообщил управляющий компании-оператора по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов WBL Штефан Еник.

Он пояснил, что компания действует согласно городскому уставу по обращению с отходами, который уточняет критерии контейнеров, стоимость вывоза и так далее. Каждый год оператор WBL печатает «календарь отходов» и опускает его в каждый почтовый ящик Люнена. В этой инфоброшюре рассказывается о видах отходов, методах сбора, периодичности и объемах вывоза мусора.

«Объем отходов на одного жителя определяет муниципалитет в Германии, но при этом общепринято «выделять» 10 литров на человека в неделю в сером контейнере (бытовые отходы - ред.). Биоотходы не регламентируются, каждое хозяйство или управляющая компания определяет их объем самостоятельно. Сами жители предпочитают как можно больше контейнеров для макулатуры», - сказал Еник.

По его словам, владельцы домов оплачивают в городской муниципалитет налог на вывоз биоотходов и серого контейнера. При этом за макулатуру и пластик платит производитель, а его затраты компенсируются за счет переработки материалов.

«Жители отдельно собирают и привозят электроприборы. Крупногабаритный мусор собирается отдельно, житель может привезти его сам и сдать за 5 евро или заказать доставку за 15-25 евро в зависимости от сроков. Также жители сами привозят и сдают бумагу, картон, стекло, текстиль, макулатуру, электроприборы, сухую листву, DVD и CD, электролампочки, батарейки и строительные отходы», - заключил Еник.