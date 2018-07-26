РИАМО - 26 июл. 11-летний мальчик в Москве ушел из своего дома вечером 25 июля и пропал, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службу Главного следственного управления СК России по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека)», - сказала Иванова.

Она добавила, что 25 июля 2018 года около 18:55 11-летний мальчик ушел из дома и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

К работе привлечены лучшие оперативные сотрудники ГУ МВД России по Москве, а также волонтеры. Кроме того, к поискам ребенка подключились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Уголовное дело взято на личный контроль исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андреем Стрижовым.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Макарова просят сообщить по телефонам: 8-495-437-58-02, «02» - дежурная часть ОМВД России по району Тропарево-Никулино города Москвы (УВД по ЗАО).