РИАМО - 26 июл. Строительство шести путепроводов ведут в Подмосковье в настоящее время, до конца года планируется приступить к аналогичным работам в Мытищах и Дедовске, сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«У нас построено 22 путепровода, в настоящее время у нас строится еще шесть путепроводов. Самые значимые – это в Реутове, в Балашихе, Серпуховском районе. Мы в этом году начнем строительство путепровода в Дедовске и в Мытищах», - доложил Треков губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Министр добавил, что планируется начать в этом году реконструкцию Зенинского шоссе, а также в ближайшее время приступят к работам на Октябрьском проспекте в Люберцах.

«В этом году окончим ряд объектов – это 14 дорог и путепроводов, в том числе, один мост в Дубне, шесть дорог в особой экономической зоне, также в Дубне. Мы предполагаем закончить строительство, реконструкцию моста в Серпухове и путепровода на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе», - добавил Тресков.

На трех региональных объектах рабочее движение было открыто в преддверии чемпионата мира по футболу: разворотная петля у гостиницы «Новотель» в Химках у аэропорта «Шереметьево» и участок Шереметьевского шоссе, увеличение полос движения с двух до трех-пяти и организация одностороннего движения у «Шереметьева» в Химках, а также транспортная развязка на одном уровне на пересечении улицы Корпоративной и въезда на автодорогу «Подъезд к Жуковскому (ЛИИ имени Громова) от автодороги М-5 «Урал», Жуковский.