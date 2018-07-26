РИАМО - 26 июл. На переезде 37 километра перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД осенью текущего года водители смогут узнать, сколько времени осталось до открытия переезда после прохождения поезда, такие данные можно будет увидеть на специальном табло, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Для борьбы с автомобилистами, выезжающими на железнодорожные пути, МЖД планирует поставить на переездах камеры и инновационные системы безопасности.

«На переезде 37 километра перегона Одинцово – Голицыно осенью этого года запланировано установить в тестовом режиме табло обратного отсчета времени, которое подскажет водителям, сколько ожидать до открытия переезда», - говорится в сообщении.

Также для повышения безопасности на двух переездах установят «умные» настилы. Они в автоматическом режиме будут следить за своим состоянием, способны распознать, находится ли на переезде пешеход или автомобиль, приближается ли подвижной состав. «Умные» настилы также снижают нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

В текущем году в планах провести капитальный ремонт на 56 переездах, еще на 329 провести асфальтировку части, находящуюся в зоне ответственности ОАО «РЖД».