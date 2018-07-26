РИАМО – 26 июл. В Московской области более 20 тысяч рабочих мест было создано за первые шесть месяцев 2018 года, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Подмосковье делает многое для того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат. За первое полугодие 2018 года мы смогли создать 23 тысячи рабочих мест», - сказал Буцаев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что в Московской области в этом году планируют открыть более 55 новых и почти 80 глубокомодернизированных предприятий.

«Наши особые экономические зоны также в этом отношении являются динамичными. «Дубна» – это первая среди всех особых экономических зон в РФ. В этом году там откроются три новых предприятия, еще два новых предприятия откроются в «Ступине» и в «Истоке», - добавил Буцаев.

По его словам, на данный момент подготовлена заявка для возможного открытия двух еще новых особых экономических зон в Кашире и в Домодедове.