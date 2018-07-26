РИАМО - 26 июл. Для борьбы с автомобилистами, выезжающими на железнодорожные пути, Московская железная дорога (МЖД) планирует поставить на переездах камеры и инновационные системы повышения безопасности, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Для борьбы с водителями-нарушителями до конца 2018 года на Московской железной дороге запланировано оборудовать 25 переездов устройствами фото- и видеофиксации нарушений ПДД и реализовать несколько пилотных проектов с использованием инновационных систем для повышения безопасности», - говорится в сообщении.

С начала этого года нарушения ПДД автомобилистами при пересечении железнодорожных переездов привели к росту столкновений машин с поездами. На данный момент зафиксировано 28 происшествий, что на 16 случаев больше, чем за такой же период 2017 года.

«Для повышения безопасности на 25 переездах, расположенных в Московской, Курской, Тульской, Калужской и Орловской областях, запланировано установить устройства, которые в режиме онлайн будут отслеживать и фиксировать нарушителей», - говорится в сообщении.

Также продолжается строительство автомобильных путепроводов через железную дорогу в рамках двухстороннего соглашения между правительством Москвы и ОАО «РЖД» и трехстороннего соглашения между Федеральным дорожным агентством, правительством Московской области и ОАО «РЖД».

Для повышения безопасности на переездах железнодорожники планируют реализовать несколько пилотных инновационных проектов. На двух переездах установят «умные» настилы. Они в автоматическом режиме будут следить за своим состоянием, способны распознать, находится ли на переезде пешеход или автомобиль и приближается ли подвижной состав.