РИАМО – 26 июл. Московская область планирует в будущем получать около 1 триллиона рублей инвестиций в год, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы за пять лет создали 250 тысяч рабочих мест, и наша задача не останавливаться. Стратегическая цель - привлечение триллиона инвестиции в год в основной капитал для того, чтобы создавать рабочие места», - сказал Воробьев в эфире телеканалу «360° Подмосковье».

Он отметил, что на данный момент экономика Подмосковья ежегодно получает до 700 миллиардов рублей инвестиций.

«Черкизово» - это уникальный завод и то, что он открылся - это первая очередь. Будет предусмотрен еще целый комплекс мероприятий. Порядка 20 миллиардов дополнительных рублей должно быть инвестировано во вторую и третью очередь в группу «Черкизово», - добавил Воробьев.

17 июля Воробьев и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев открыли крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас ГК «Черкизово» в городском округе Кашира.