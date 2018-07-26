РИАМО - 26 июл. Программа по ликвидации обучения во вторую смену в Подмосковье подразумевает строительство 195 новых школ, сообщила в четверг министр образования Московской области Марина Захарова.

Она отметила, что с ликвидацией второй смены хорошо справляется городской округ Химки.

«Кроме Ивантеевки, в «красной зоне» сегодня у нас находятся Шатура, Серпухов, Воскресенский район. Всего по государственной программе у нас 195 школ должны быть построены в рамках ликвидации второй смены в Московской области», - доложила Захарова губернатору региона Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Глава областного Минобразования также отметила, что когда в регионе приступили к реализации программы по ликвидации второй смены в школах, во второй половине дня обучались более 70 тысяч детей.

«Сегодня этот процент снизился, 51 тысяча детей обучаются во вторую смену», - добавила Захарова.