РИАМО - 27 июл. Московский губернский театр закроет свой пятый сезон спектаклем «Маленький принц», который покажут во дворце культуры «Балашиха» в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Во дворце культуры «Балашиха» 27 июля Московский губернский театр закроет пятый, юбилейный, сезон в Московской области показом спектакля «Маленький принц» с участием художественного руководителя театра, народного артиста России Сергея Безрукова и Губернаторского оркестра Московской области», - отмечается в сообщении.

Министр культуры Московской области Оксана Косарева напомнила, что в течение пяти сезонов театр показал более 1,5 тысяч спектаклей, которые посетили более 673 тысячи зрителей. При этом по сравнению с первым сезоном количество зрителей увеличилось в 2,6 раза.

Показ первого спектакля «Нашла коса на камень» по произведениям А.Н. Островского состоялся в театре 22 декабря 2013 года.

«Сейчас в репертуаре Московского губернского театра 36 новых спектаклей по русской классике и современной драматургии, в том числе 11 – для детской аудитории», – добавила Косарева.

Театр активно гастролирует, показы спектаклей проходили практически во всех муниципальных образованиях Подмосковья – от Талдома до Каширы и от Волоколамска до Коломны.

В 2015 году Губернский театр первым из государственных театров Московской области стал участником федеральной программы министерства культуры РФ «Большие гастроли», в рамках которой посетил девять городов страны – Владивосток, Вологду, Калининград, Курск, Светлогорск, Советск, Сургут, Хабаровск, Ханты-Мансийск.

С 2017 года театр организует Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Московской области.