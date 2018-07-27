РИАМО - 27 июл. День открытых дверей Московской области пройдет на форуме «Я – гражданин Подмосковья» в пятницу в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

Это уникальная кадровая площадка, где каждый сможет увидеть регион во всем разнообразии – подмосковные бренды и символы, лучшие вузы и колледжи, ведущие компании, а также встретиться с людьми, которые достигли успеха в своем деле и готовы поделиться опытом.

«Посетить день открытых дверей Московской области на форуме «Я – гражданин Подмосковья» 27 июля могут все желающие жители Московской области в возрасте от 16 до 30 лет. Для того, чтобы стать участником главного карьерного события Подмосковья, необходимо зарегистрироваться на сайте поколениемо.рф, заполнить анкету и пройти тест», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Представят свою деятельность такие ведущие вузы и компании, работающие на территории Подмосковья, как МГИМО, S7, «Шереметьево», Pepsi, ИКЕА, «Академия Фетисова» и другие.