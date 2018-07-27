РИАМО - 27 июл. В Москве площадь Васильевский Спуск и улицу Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади перекроют на время финиша ралли «Шелковый путь» в пятницу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«27 июля перекроют площадь Васильевский Спуск и улицу Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади. Это связано с финишем ралли «Шелковый путь – 2018», – говорится в сообщении.

По участку Ильинки нельзя будет проехать с 15:30 до 22:00, по площади Васильевский Спуск – с 16:00 до 23:00.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 7 июля в Москве. Маршрут пересекает территории трех стран – России, Казахстана и Китая. Участники преодолевают десять тысяч километров по российскому бездорожью, казахским степям и извилистым серпантинам китайских горных массивов. Пилоты финишировали в колыбели древней китайской цивилизации, отправной точке Великого шелкового пути — городе Сиане.