РИАМО - 27 июл. В Подмосковье в пятницу стартует уборка урожая новых сортов озимой пшеницы, сорт пшеницы «Московская 40» отличается наиболее высоким качеством зерна - до 20% белка и 45% клейковины, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сбор новых сортов озимой пшеницы с урожайностью 10-15 тонн с гектара в конкурсном сортоиспытании начнем убирать на демонстрационных полях исследовательского центра «Немчиновка» вблизи деревни Соколово. Также начинаем уборку участка под питомником размножения сорта пшеницы «Московская 40» площадью 30 гектаров с ожидаемой урожайностью до 13 тонн с гектара в условиях Подмосковья», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что сорт пшеницы «Московская 40» отличается наиболее высоким качеством зерна - до 20% белка и 45% клейковины в зерне. Этот сорт более короткостебельный, по сравнению с сортом «Московская 39», поэтому более устойчив к полеганию, обладает устойчивостью к прорастанию на корню, устойчивостью к бурой ржавчине и мучнистой росе, септориозу колоса и листьев.

В сообщении уточняется, что созданы новые сорта озимой пшеницы в Московской области, в лаборатории селекции и первичного семеноводства Московского НИИСХ «Немчиновка» под руководством академика Баграта Сандухадзе. Сегодня сорта озимой пшеницы селекции института возделываются на площади более 3,5 миллиона гектаров в Российской Федерации, занимая основную долю в озимом зерновом клине Центрального региона России (53%).

«Благодаря созданию этих сортов озимой пшеницы с высокой урожайностью и высокими генетически закрепленными хлебопекарными показателями качества зерна Центральный регион Нечерноземной зоны превратился в один из основных регионов производства продовольственной пшеницы», - добавил Разин.