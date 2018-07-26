РИАМО - 26 июл. В Подмосковье в 2018 году откроют для учеников 19 новых школ, за пять лет в регионе открыли 99 школ, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев поручил строительному блоку регионального правительства держать на контроле ход возведения и сдачи в эксплуатацию новых школ.

«За пять лет мы открыли 99 школ, в этом году открываем 19 школ, в следующем примерно такое же количество», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что программа по ликвидации второй смены в школах реализуется по указу президента России Владимира Путина.

«Учитывая то, что наши дети из детских садов переходят в школы, нам очень активно нужно строить школы», - сказал Воробьев.

В свою очередь, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что на территории округа в школах учатся более 30 тысяч детей.

«Очень важно, что за период с 2013 года по 2018 год было построено в Химках девять школ, в этом году еще три школы мы открываем, а также до конца года мы введем еще две школы в микрорайоне Левобережный и в Новокуркине по 1,1 тысячи мест», - отметил Волошин.

Глава Ивантеевки Ирина Ковалева также доложила Воробьеву о строительстве школ в муниципалитете.

«Мы строим школу на Богданова, большую, на 825 мест. Об этом проекте говорили более восьми лет и вот, наконец-то, сейчас объект в активной стадии, идет к завершению. У нас также строятся два образовательных объекта – пристройка к школе №7 и еще мы выходим на конкурентные процедуры на строительство огромной школы на Студенческой», - сказала Ковалева.

По данным Минобразования Московской области, за 2018-2024 годы в регионе будет построено 197 зданий школ, создано почти 123 тысячи мест для учеников.