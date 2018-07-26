РИАМО – 26 июл. На 87-м году жизни умер лауреат Государственной премии СССР, советский и российский режиссер-документалист и сценарист Игорь Беляев, сообщает ТАСС.

«Игорь Беляев скончался. Прощание состоится 28 июля в Доме кино в 11:00 мск», - говорится в сообщении.

Место похорон пока неизвестно.

Беляев родился 17 апреля 1932 года. Он окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища имени Щукина. Он - автор более ста фильмов, он входил в академию Российского телевидения «ТЭФИ», киноакадемию «Ника», Евразийскую Академию телевидения и радио, писал книги. Беляев получил Государственную премию СССР за документальный телевизионный фильм «Егор Иванович» (1983) и фильмы из телецикла «Деревенские повести» (1981).