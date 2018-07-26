РИАМО - 26 июл. Незаконную попытку транзитной поставки немецкого свиного шпика, запрещенного к ввозу на территорию России, раскрыл Россельхознадзор, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы России при участии специалистов управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в ходе проверочного мероприятия была замечена попытка выгрузки замороженного свиного шпика весом 21,3 тонны в складское помещение, арендуемое ООО «Престо» по адресу: город Мытищи, Олимпийский проспект, дом 40, корпус 3.

«Согласно немецким ветеринарным сопроводительным документам, «шпик свиной замороженный» должен был следовать в Республику Казахстан транзитом через Республику Беларусь и Российскую Федерацию. Наличие разрешения Российской Федерации на транзит данной продукции управлением не установлено», - говорится в сообщении.

Обнаруженная продукция изъята и направлена на уничтожение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.