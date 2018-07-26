РИАМО - 26 июл. Задержанный мотоциклист оказался в состоянии опьянения и без прав управления транспортным средством, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве.

«Сотрудники мотовзвода шестого специализированного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД на спецтрассе Главного управления МВД России по городу Москве во время несения службы обратили внимание на мотоцикл марки Yamaha R1, водитель которого проследовал на запрещающий сигнал светофора», - говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД попытались остановить мотоциклиста, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться с места правонарушения, однако сотрудники ГИБДД организовали преследование и задержали нарушителя.

Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался, в связи с чем был отстранен от управления транспортным средством. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким пунктам Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).

Мотоциклисту было на месте назначено наказание в виде штрафа за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» КоАП РФ. После чего нарушителя отправили в отдел МВД России Басманного района для дальнейшего разбирательства.

«В ходе проверки установлено, что задержанный не имеет соответствующей категории для управления мотоциклом, а регистрация его транспортного средства прекращена. Кроме того, данный водитель в 2017 и 2018 годах совершил 83 нарушения ПДД, за которые был привлечен к административной ответственности, на него наложены штрафы на общую сумму около 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Мировой судья Басманного района признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток с отбыванием в спецприемнике, после чего его ждет дальнейший судебный процесс по двум административным правонарушениям, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции).