РИАМО - 26 июл. Торжественное открытие четвертых международных армейских игр «АрМИ-2018» пройдет в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы КВЦ «Патриот».

«28 июля стартуют международные армейские игры, которые пройдут до 11 августа на территориях семи стран: России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении.

Церемония торжественного открытия четвертых международных армейских игр «АрМИ-2018» традиционно пройдет на территории ведущей выставочной площадки министерства обороны России – в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

На церемонии открытия будут присутствовать представители 33 команд, военных и дипломатических ведомств государств, которые будут участвовать в «АрМИ-2018».

«Планируется, что церемония торжественного открытия будет транслироваться в режиме «онлайн» на сайте КВЦ «Патриот» и телерадиокомпании «Звезда», - говорится в сообщении.

Команды будут состязаться в 26 дисциплинах: танковом биатлоне, снайперском мастерстве, парашютном десантировании, водолазном многоборье, мастерстве медицинских сотрудников и других.

Первые международные армейские игры прошли в 2015 году на 11 военных полигонах России. В них приняли участие команды из 57 стран.