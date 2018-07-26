РИАМО - 26 июл. В четверг заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, которая курирует блок поддержки и развития предпринимательства региона, приняла участие в открытии девятого по счету торгового центра Metro Cash & Carry в Ленинском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Сейчас на территории Московской области работают восемь ТЦ компании: на 23 километре Новорязанского шоссе, в Балашихе, Серпухове, Котельниках, Лобне, а также в Солнечногорском, районе, Подольске и Богородском округе. В развитие бизнеса в Подмосковье компания Metro Cash & Carry инвестировала более 160 миллионов евро.

«Развитие малого и среднего предпринимательства является для Metro приоритетным направлением и основной миссией, именно поэтому мы с радостью поддерживаем инициативы наших партнеров и всячески стараемся оказать содействие в реализации новых проектов», – отметила Карисалова.

В скором времени в регионе должен открыться и десятый торговый комплекс этой сети площадью 9,3 тысячи квадратных метров вблизи деревни Ликино в Одинцовском районе. На 2019 год намечен ввод центра мелкооптовой торговли в Пушкинском районе.

«Объем инвестиций в запуск нового гипермаркета составил порядка 20 миллионов евро, это около 1,5 миллиардов рублей, площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров. Это уже девятый по счету центр мелкооптовой торговли Metro в Московской области. Новый торговый объект обеспечит рабочими местами более 200 жителей Подмосковья», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Как уточняется в сообщении, Московская область служит пилотным регионом для внедрения многих инициатив Metro. В октябре 2017 года правительство Московской области, Metro Cash & Carry и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместного пилотного проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Московской области.

Соглашение закрепляет намерение сторон реализовать в Московской области пилотный проект, ориентированный на поддержку и развитие трех категорий бизнеса: региональных поставщиков и производителей продуктов питания; представителей мелкорозничной торговли и представителей ресторанного бизнеса.

В регионе открыто около 100 магазинов «Фасоль» франчайзинговой программы, успешно прошел пилотный проект по внедрению M:shop - нового интерфейса заказа для профессиональных клиентов; в скором времени заработает первый cash out сервис в франчайзинговом магазине Metro «Фасоль», весной 2018 года завершился интересный для рынка Московской области проект «Ресторанный ответ», шесть компаний-поставщиков приняли участие в подготовке к сертификации по стандартам Глобальной инициативы по пищевой безопасности (GFSI).