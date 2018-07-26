РИАМО - 26 июл. Государственная жилищная инспекция Московской области обязала управляющую компанию из города Щелково привести в порядок внутридомовое газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«При проверке обращения жителя инспекторы выявили следы коррозии и шелушение краски на наружном газопроводе. Управляющей компании пришлось устранять нарушения по предписанию надзорного ведомства», – говорится в сообщении.

Управляющая компания «Перспектива» из Щелкова исполнила требования Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования.

«Предписание в полном объеме исполнено по адресу: Пролетарский проспект, дом 25», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он также напомнил, что две главные обязанности управляющих компаний по отношению к внутридомовому газовому оборудованию – привлекать специализированные организации к его регулярному обслуживанию, и постоянно следить за внешним состоянием домовых газопроводов.

«Все это необходимо для обеспечения безопасности проживания граждан», – добавил Соков.