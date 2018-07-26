РИАМО - 26 июл. Порядка 30 тысяч гектаров угодий обработают от борщевика в Подмосковье до конца этого года, обработка продолжится и в 2019 году, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, что 30 тысяч гектаров будет обработано до конца сезона, и в следующем году мы повторим эту процедуру», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Губернатор добавил, что на программу по борьбе с борщевиком в регионе выделили 300 миллионов рублей.

Ранее Воробьев поручил главам муниципалитетов эффективно использовать средства, направленные на борьбу с борщевиком, и серьезно отнестись к его уничтожению.

Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».