РИАМО - 26 июл. Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 2-годовалого ребенка в результате выпадения из окна квартиры, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительным данным, 26 июля мальчик находился в гостях у родственников. В какой-то момент, когда взрослые не видели, он залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал в раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16-м этаже», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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