РИАМО - 26 июл. В подмосковном Богородском городском округе в этом году планируют благоустроить 47 дворов, сообщил в четверг исполняющий полномочия главы Ногинского района Игорь Сухин.

«Сегодня на улицах города Ногинска работает 54 единицы техники и более 350 человек сотрудников и специалистов, плюс еще 80 волонтеров. По комплексному благоустройству дворов запланировано 47, 22 выполнено уже, а остальные в работе», - доложил Сухин губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Кроме того, Сухин попросил помощи у губернатора при благоустройстве внутриквартальных территорий.

«Мы своими силами тысячи ям во дворах выявили и оцифровали. Они будут завершены. Провалена программа ремонта подъездов, в 2017 году выполнена всего на 60%. К сожалению, эта ситуация перешла на этот год, но, надеюсь, выйдем в график и план должны выполнить» - добавил Сухин.

По его словам, в 92 домах городского округа проведут капитальный ремонт, а также до 1 сентября будет отремонтировано 149 дорог.

«Мы выезжали в Богородский городской округ. У нас сегодня есть очень четкая и подробная дорожная карта по каждому направлению, что надо сделать. Мы окажем помощь по спортивным площадкам. Конечно, вопрос асфальта сегодня рассматриваем - как оказать содействие Богородскому округу именно по дворовым территориям», - сказал, в свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Воробьев попросил Сухина также обратить внимание на мусорные площадки, которые находились в неудовлетворительном состоянии.

«60 площадок для обращения с отходами будут приведены (в порядок - ред.) до конца августа с ограждением, с твердым основанием», - добавил Сухин.