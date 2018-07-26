РИАМО – 26 июл. Стоимость акций Facebook на открытии торгов снизилась более чем на 18%, при этом индекс электронной биржи NASDAQ на открытии торгов опустился на 1%, сообщает в четверг Газета.ru.

«Снижение стоимости акций произошло из-за недовольства инвесторов, вызванного продажами и ростом пользователей. Капитализация компании сократилась на 124 миллиарда долларов, что является самыми большими однодневными потерями в истории американских компаний», — говорится в сообщении.

При этом индекс электронной биржи NASDAQ на открытии торгов снизился на 1% до 7853,24 пункта.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг потерял около 16,8 миллиарда долларов после падения стоимости акций компании.