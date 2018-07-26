РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. В администрации городского округа Балашиха в четверг прошел семинар с трудовыми мигрантами по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество, сообщил заместитель генерального директора ООО «Пространство инноваций» Геннадий Николаев.

«Это первый семинар с трудовыми мигрантами, всего их будет десять. Мы намерены обсудить передовые практики по совершенствованию миграционной политики, в сотрудничестве с национальными диаспорами и национальными общественными объединениями разработать предложения по улучшению качества работы различных ведомств с иностранными гражданами, приехавшими работать в Московскую область», – сказал Николаев.

В рамках семинара выступили заместитель руководителя главного управления социальных коммуникаций Московской области Владимир Костин, замначальника управления территориальной безопасности администрации городского округа Балашиха Вадим Булах, председатель общества «Объединение и социальная поддержка женщин мигрантов» Ефросинья Гыштемулте, специалист страховых программ центра медицинского страхования мигрантов Майя Аннакурбанова и экзаменатор центра профессионального образования Жанна Грецкая.

«В Балашихе, если говорить обо всех городах Московской области, самое большое количество трудовых мигрантов. И в рамках семинара мы подробно рассмотрим тот алгоритм действий, который позволит мигрантам и их семьям официально работать не только на территории Балашихи, но и всей России», – сказал Булах.

Он добавил, что в рамках семинаров также будут обсуждаться вопросы культурной интеграции трудовых мигрантов и возможности повышения уровня русского языка.