РИАМО - 26 июл. Строительство новых перинатальных и сосудистых центров помогло заметно снизить смертность в Подмосковье, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наши перинатальные центры и сердечно-сосудистые центры обеспечили прорыв, заметное снижение смертности, но задача - и дальше наращивать свое присутствие здравоохранения как по форме, так и по содержанию», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он подчеркнул, что в Подмосковье действует «мощная» программа по развитию здравоохранения.

«В Балашихе мы дополнительно сдаем две поликлиники, решаем вопрос первичного звена, также мы закрываем тему поликлиник в Апрелевке, Подольске», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.