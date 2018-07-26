РИАМО - 26 июл. Центральная пригородная пассажирская кампания (ЦППК) подвела итоги бесплатных пассажирских перевозок за время чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Почти 110 тысяч поездок совершили болельщики, волонтеры, журналисты и аккредитованные ФИФА лица на всех направлениях компании», – говорится в сообщении.

С 14 мая по 25 июля 2018 года ЦППК предоставляла возможность бесплатного проезда ряду категорий граждан. Так волонтеры чемпионата мира по футболу могли оформлять бесплатные билеты на протяжении всего этого периода. За время чемпионата они совершили более 63 500 поездок.

Аккредитованные ФИФА лица и журналисты, получившие аккредитацию международного информационного агентства «Россия сегодня», имели право бесплатного проезда с 25 мая по 25 июля. За это время они совершили более 25,5 тысяч и 4,3 тысячи поездок соответственно.

Зрители чемпионата мира по футболу могли воспользоваться правом на бесплатный проезд в дни проведения матчей в Москве, на которые у них были билеты. За весь чемпионат болельщики совершили более 14,5 тысячи поездок.

«Лидерами по количеству перевезенных пассажиров, пользующихся правом безденежного проезда в период подготовки, проведения и после окончания чемпионата мира стали Ярославское (почти 29 тысяч пассажиров), Казанское (почти 15 тысяч пассажиров) и Горьковское (свыше 14,5 тысячи пассажиров) направления», – говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые в истории принимала Россия. Он проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.