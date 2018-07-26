РИАМО - 26 июл. Обманутые дольщики жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцовском районе получат ключи до конца 2018 года, к этому времени сдадут два корпуса, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин.

«Два корпуса сдали, до конца года еще два корпуса ЖК «Гусарская баллада» сдадим», - сказал Фомин в эфире телеканала «360° Подмосковье».

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в скором времени тема обманутых дольщиков уйдет в прошлое.

«Я надеюсь, что в скором времени тема обманутых дольщиков уйдет в прошлое, для этого ужесточается законодательство», - подчеркнул Воробьев.

Строительство ЖК «Гусарская баллада» стартовало в 2005 году. Застройщик ЗАО «ГК «Жилищный капитал» предполагал возвести 24 многоэтажки. С момента начала строительства застройщик завершил 18 жилых домов. Однако в 2015 году в связи с возникшими финансовыми трудностями группа компаний «Жилищный капитал» лишилась ряда партнеров и заморозила строительство оставшихся шести корпусов в различной степени готовности, не обеспечив тем самым права 946 граждан-соинвесторов.

С октября 2015 года в отношении ЗАО «ГК «Жилищный капитал» введена процедура банкротства, а на руководителей заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Обязательства по завершению строительства жилого комплекса и обеспечению прав 946 пострадавших граждан взял на себя новый инвестор - ПАО «Московский кредитный банк».

В сентябре 2016 года при финансовой поддержке данного банка были введены корпусы 14, 21 и 23 жилого комплекса «Гусарская баллада». В этих трех домах обеспечены права 350 граждан.

В 2017 году достройку оставшихся корпусов возобновила дочерняя компания банка-кредитора ООО «Осенний квартал».