РИАМО - 26 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» в четверг поручил строительному блоку регионального правительства держать на контроле ход строительства и сдачи в эксплуатацию новых школ.

«Только жесткий контроль позволит нам решить эту проблему (нехватки школ - ред.) и построить огромное количество школ», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в настоящий момент в регионе возводится большое количество школ, в частности, в 2019 году сдадут новую школу в Ивантеевке.

Губернатор также рассказал, что в Подмосковье идет активная работа по благоустройству парков, и на эти цели выделяются большие средства.

«Деньги мы на это не жалеем, выделяем, и я очень надеюсь, что наши жители будут дальше принимать активное участие в обсуждении, что именно нужно сделать в парке, чтобы он стал комфортным и опрятным», - сказал Воробьев.

По его словам, инвесторы также проявляют интерес к подмосковным паркам и устраивают в них аттракционы.