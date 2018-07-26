РИАМО - 26 июл. В текущем году начнется работа по созданию плана рекультивации бывшего полигона автомобильного завода «ЗИЛ», расположенного в поселке Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В этом году запускаем этот процесс. Там будет разработан проект рекультивации, который пройдет экологическую экспертизу, и это место планируем сделать промышленной площадкой, сделать технопарк», – сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он уже провел рабочую встречу, посвященную вопросам рекультивации закрытого полигона.

Карьер под полигон для захоронения отходов производства завода «ЗИЛ» был передан автозаводу в 70-х годах прошлого столетия. В 90-х годах автозавод прекратил свое существование. В 2000-х годах на полигон стали завозиться отходы и иловые отложения. Окончательно свалка была закрыта в январе 2014 года.