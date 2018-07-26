РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В четверг в Подольске на территории загородного клуба «Айвенго» открылся первый в Московской области Единый центр урегулирования убытков, услугами которого могут воспользоваться автомобилисты с ОСАГО, попавшие в ДТП в Подольске или в радиусе 50 километров от него, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«В Подольске 26 июля открылся первый в Московской области Единый центр урегулирования убытков. В него смогут обратиться те, кто попал в ДТП в Подольске или в радиусе 50 километров от города. В центр можно обратиться самостоятельно или по направлению аварийного комиссара, если ущерб в аварии причинен в пределах 100 тысяч рублей и можно воспользоваться упрощенной схемой оформления», – сказал сотрудник центра.

В центре можно будет собрать все необходимые документы для страховой компании, пройти диагностику и отремонтировать машину. Если водитель заберет документы и откажется от ремонта, то ему нужно будет заплатить 4,5 тысячи рублей за услугу подбора документов для страховой, если оставит автомобиль на ремонт, то эти средства ему компенсируют.

«ЕЦУУ создан, чтобы максимально упростить помощь всем пострадавшим с ОСАГО, помочь собрать документы, оформить ДТП и сделать ремонт транспортного средства. При этом посещать страховую компанию не надо, достаточно сдать поврежденный автомобиль и потом забрать отремонтированный. Все остальное на себя берет ЕЦУУ. Самое важное, что пострадавший в ДТП не понесет лишней финансовой нагрузки в данном процессе», – сказал вице-президент «Автомобильной сервисной ассоциации» Александр Казаченко.

Ремонт автомобиля будет занимать от трех дней до недели в зависимости от наличия деталей и сроков их поставки. Пропускная способность центра составляет до 300 машин в месяц. В случае ДТП в Подольске можно воспользоваться бесплатной помощью аварийного комиссара, который поможет правильно оформить аварию и оценить стоимость убытков. Аварком работает с 10:00 до 22:00, его телефон 8(929)604-03-24.

Ремонт машин будет проходить на базе технического центра «Сервис-групп», оснащенного всем необходимым. В нем находится кузовной центр, где проводят полный цикл покрасочных и кузовных работ, делают слесарный ремонт, шиномонтаж, обслуживают кондиционеры, моют и полируют машины от самых простых до класса люкс.