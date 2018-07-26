РИАМО - 26 июл. В домах Подмосковья в 2018 году отремонтируют 30 тысяч подъездов, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всего в области в этом году мы должны отремонтировать 30 тысяч подъездов. Эта программа продолжается, каждый дом, каждый подъезд должна затронуть эта программа», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье в скором времени не останется подъездов в плохом состоянии.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» – это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Данную программу реализует министерство жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с муниципальными образованиями. Основная задача – в максимально сжатые сроки привести в порядок и облагородить каждый подъезд Подмосковья.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил, но и определять предельную стоимость проведения работ при составлении сметы.