РИАМО - 26 июл. В двух зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» временно запретили купание из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям, сейчас для купания в столице открыты семь зон отдыха, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Зоны отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) - купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении.

В настоящее время открыты для купания семь зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО), Белое озеро (ВАО).

Кроме того, в городе приняты в эксплуатацию и функционируют 42 зоны отдыха без купания.

«На реконструкции в настоящее время находятся зоны отдыха: с купанием «Бич-Клаб» (САО); без купания: Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №1, 2 (СВАО), Лазоревые пруды №1, 2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО)», — добавляется в сообщении.

В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработок против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий на зоне отдыха, в том числе программы производственного контроля, имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, своевременно произведена его замена.