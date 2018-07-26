РИАМО – 26 июл. После анонимного звонка об угрозе взрыва из торгового центра «Ривьера» в столице эвакуировали около 3 тысяч человек, сообщает в четверг ТАСС.

«Анонимный звонок об угрозе взрыва в Москве по адресу: улица Автозаводская, дом 18, где расположен торговый центр «Ривьера», поступил в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

По данным агентства, из издания эвакуировали около 3 тысяч человек.

«Кинологи проверяют здание торгового центра «Ривьера» после анонимного звонка об угрозе взрыва», - добавляется в материале.