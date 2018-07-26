РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В подмосковном Подольске планируют проложить более 200 новых линий уличного освещения в рамках проекта «Светлый город», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подольске более 1,5 тысяч многоквартирных домов были включены в 25-летнюю региональную программу Московской области по капитальному ремонту. На проведение данных работ планируют выделить более 600 миллионов рублей, из которых на строительно-монтажные работы будет потрачено более 391 миллиона, а на замену лифтов – около 243 миллионов рублей.

«Помимо этого, в округе продолжаются работы в рамках проекта «Светлый город». Всего в Подольске проложат 205 новых линий уличного освещения: в территориальном отделе Львовский – 10, в территориальном отделе Лаговский – 11, в территориальном отделе Стрелковский – 27, в территориальном управлении Климовск – 40, а в самом Подольске – 105», – говорится в сообщении.

Также в нынешнем году будет комплексно благоустроено 50 дворовых территорий. Для этих целей в бюджете предусмотрено более 190 миллионов рублей, в том числе 31,5 миллионов субсидий из регионального и федерального бюджетов.