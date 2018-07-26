РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» провели для всех желающих граждан акцию «Госуслуги. Проще, чем кажется», сообщается на сайте ведомства.

Цель акции – популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди населения.

«Стражи порядка рассказали гражданам, что на портале можно оформить паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, получить или заменить водительское удостоверение, можно узнавать о задолженности и оплачивать штрафы ГИБДД, получать всевозможные справки и многое другое», – говорится в сообщении.

Присутствующим гражданам также напомнили о том, что получить или заменить водительское удостоверение, а также зарегистрировать транспортное средство через портал госуслуг дешевле на 30%.