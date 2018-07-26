РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. В четверг клуб «Элмонт» из подмосковного Королева обыграл московский ЦСКА в матче чемпионата России по пляжному футболу со счетом 5:4, сообщил «РИАМО в Королеве» один из организаторов чемпионата.

Матчи третьего этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят на стадионе «Янтарь» в Москве. «Элмонт» одержал победу в игре одиннадцатого тура и вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

«Матч между командами «Элмонт» и ЦСКА завершился волевой победой коллектива из Королева – 5:4. Армейцы открыли счет, но «Элмонту» удалось переломить ход матча в свою пользу. Результат по периодам – 1:2, 2:1, 2:1. Голы у «Элмонта» забивали Вадим Бокач, Юрий Горчинский, Павел Московцев, Иван Константинов (дважды)», – сказал организатор.

Следующую встречу со столичным «Спартаком» в рамках чемпионата России команда проведет 28 июля в Москве.