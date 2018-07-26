РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 июл. В подмосковном Дзержинском проконтролируют ситуацию со строительством новой детской площадки во дворе дома на Томилинской улице, там идут работы по благоустройству территории, сообщила руководитель межпроектной группы проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Елена Андреева.

Жительница Дзержинского Лидия на форуме «Управдом» отметила, что во дворе дома №28 на Томилинской улице в рамках проекта благоустройства не планируют устанавливать новую детскую площадку. Она подчеркнула, что у нее маленькие внуки, которым неудобно будет играть на площадке для старших детей в соседнем дворе. По ее словам, вместо благоустройства дворов финансирование идет на строительство набережной на Дзержинском карьере.

«У вас площадка (во дворе – ред.) будет. По поводу набережной: я общалась с жителями, все довольны. Общественные пространства – будущее городов, и строительство набережной идет не в ущерб дворам», – сказала Андреева.

Она добавила, что также в данном дворе проверят работу ливневой канализации, на которую также пожаловалась жительница.