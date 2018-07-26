РАИМО - 26 июл. Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности у самопровозглашенного президента СССР 56-летнего Сергея Тараскина и его соратника — 52-летнего Александра Соловьева, сообщает в четверг РБК.

«Изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации «СССР», уставные документы, печати, типографская продукция», — говорится в сообщении.

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел управления ФСБ по Центральному военному округу. Вместе с сотрудниками ФСБ по их поручению в обысках участвовали полицейские из зеленоградского центра по противодействию экстремизму.

После обыска Тараскина и Соловьева допросили в качестве свидетелей.

В сообщении уточняется, что зубной врач Тараскин провозгласил себя президентом в 2010 году. За два года до этого он открыл в Зеленограде собственную клинику, но из-за финансового кризиса бизнес закрылся. Предприниматель судился с городскими властями по поводу выселения. В суде Тараскин и объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР.

Тараскин объяснил это тем, что больше 18 лет эта должность была свободна, никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал. Президента СССР Михаила Горбачева Тараскин назвал «дезертиром».

Как заключается в сообщении, встречи с единомышленниками Тараскин проводит иногда в форме «организованных правительством СССР» платных семинаров.