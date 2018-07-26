РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Опасный перекресток на улице Керамическая в микрорайоне Железнодорожный Балашихи будет перепланирован, сообщил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов в ходе награждения лучших сотрудников 75-й пожарно-спасательной части.

«Время – самый ценный ресурс для пожарной бригады, а выезд спецтехники на Керамическую улицу осложняется практически неконтролируемым движением на данном участке. Сегодня (26 июля - ред.) в процессе чествования сотрудников части мы обсудили возможные пути решения этой проблемы. Будем выносить данный вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения», – сказал Попов.

Он добавил, что перекресток на Керамической улице является одним из самых аварийных в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха.