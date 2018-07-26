РИАМО - 26 июл. Специалисты подключили электроснабжение строящемуся детскому саду в поселке Горки Одинцовского района Подмосковья, источником питания для дошкольного учреждения стала высоковольтная подстанция на 110 кВ «Дарьино», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Также в рамках договора дополнительных услуг было выполнено «технологическое присоединение под ключ» данного объекта. В рамках заключенного договора специалисты своевременно выполнили строительство трансформаторной подстанции 160 кВА, построили участок кабельной линии 10 кВ протяженностью 25 метров», - говорится в сообщении.

Новое дошкольное учреждение на 400 мест с бассейном строится в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском районе на 2017-2021 годы». В будущем детский сад и существующая рядом школа позволят создать образовательный кластер. Это предоставит возможность детям в хороших условиях получать качественное образование.

Как отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, детский сад обеспечен качественным и надежным электроснабжением от электрических сетей МОЭСК.