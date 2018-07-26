РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Члены общественной палаты подмосковного Подольска попробуют помочь пенсионерке городского округа с трудоустройством на работу в управляющую компанию, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг члены общественной палаты горокруга провели очередной прием граждан в администрации. Всего в этот день горожане обратились к общественникам по трем вопросам. Одна из жительниц пенсионного возраста попросила помочь ей найти работу. Она отметила, что не может трудоустроиться уже год.

«Мы попробуем помочь ей в данном вопросе. Обратимся в управляющую компанию, которая находится в районе ее проживания, и узнаем о подходящих для нее вакансиях», – сказал заместитель председателя общественной палаты горокруга Александр Бобков.

Также он отметил, что в ходе приема один из вопросов касался сферы ЖКХ. В частности, общественников попросили узнать о капремонте в одном из домов на улице Гайдара.