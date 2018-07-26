РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 июл. Житель подмосковного Дзержинского на форуме «Управдом» обратился к властям горокруга с просьбой заделать большие ямы у Дворца культуры «Энергетик», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Возле дворца культуры «Энергетик» в Дзержинском огромные ямы. Когда идет дождь, там лужи. Нужно заделать ямы, иначе там не пройти», – сказал житель.

По словам замглавы администрации Дзержинского Дениса Куликова, в четверг вместе с заявителем на место выедет рабочая группа для обследования ям. Если будет установлено, что они аварийные, их заделают.

Дом культуры «Энергетик» находится по адресу: Дзержинский, улица Ленина, дом №3.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошел форум «Управдом». В рамках мероприятия представители министерства ЖКХ Московской области, сотрудники администрации Люберец, Котельников, Дзержинского, Раменского, Жуковского, Лыткарина, а также председатели ассоциации многоквартирных домов и жители обсудили текущие итоги программы благоустройства городской среды.