РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В подмосковных Люберцах отремонтировали внутренние инженерные системы в 12 многоквартирных домах, на ремонт потратили 39 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В 12 многоквартирных домах завершены работы по замене и ремонту внутренних инженерных систем на сумму более 39 миллионов рублей. Вся проектно-сметная документация была согласована с управдомами или председателями совета МКД», – сказал министр ЖКХ Евгений Хромушин.

На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Люберцах выделено более 691 миллиона рублей. Капитальный ремонт проведут в 119 многоквартирных домах.

По словам Хромушина, в целом на 2018 год в Подмосковье запланирован ремонт еще более 2,8 тысячи домов, на эти цели выделили более 15,4 миллиарда рублей.

В 2017 году Московская область заняла пятое место в рейтинге Минстроя России по исполнению программы капитального ремонта среди лидеров-регионов Российской Федерации. По информации Общероссийского народного фронта, Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по эффективности использования средств фонда капитального ремонта.