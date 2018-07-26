РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Неудобный спуск для колясок могут заменить в подземном переходе на Октябрьском проспекте Люберец после обращения жителей, сообщила руководитель межпроектной группы проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Елена Андреева.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом». На форуме обсудили текущие итоги программы благоустройства городской среды. Житель Люберец отметил, что в подземном переходе на пересечении Октябрьского проспекта и Смирновской улицы родители маленьких детей не могут пользоваться спуском для колясок, так как колеса не помещаются в полозья.

«Нужно осмотреть данный подземный переход. Эту проблему необходимо решить, мы посмотрим, что можно сделать, как заменить спуск», – сказала Андреева.

Замглавы администрации Александр Маркин добавил, что в подземном переходе установят удобные ступени и нескользящее покрытие. Он отметил, что зимой люди поскальзываться там больше не будут.